国慶節（建国記念日、10月1日）連休が終わり、天津市の天開西青園では生産ラインで作業員が忙しそうに立ち働いていた。新華網が伝えた。天津市が力を入れて打ちたてている科学技術イノベーションパークの科創園区天開園の西側開拓エリアとなる天開西青園は、天開園の核心エリアで生み出された科学技術成果の実用化と産業化のための重要な拠点であり、特に新エネルギー・新素材、スマートコネクテッド、バイオ医薬、生命科学・健康