福岡中央署は10日、福岡市中央区に住む男性の携帯に同日午後4時25分ごろ、警視庁を名乗る男から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたの名前が事件の被疑者として挙がっている」「通信販売を利用したことはあるか」などと言われる内容だった。