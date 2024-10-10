人気ファイターズガール・塩澤美咲が１０日、インスタグラムを更新。眼鏡姿のオフショットを投稿した。塩澤は縁のある眼鏡をかけ、私服姿で回転ドアを通る様子の動画を公開。同じく人気メンバーの橋本莉々花が一緒に「白い恋人パーク」に遊びに行ったことも報告しており、回転扉に写っている様子も。塩澤は「匂わせ」ともつづった。フォロワーからは「メガネ姿もかわいい」「可愛すぎかよ」「りりーの撮り方もうまい」「朝か