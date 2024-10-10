消費者物価指数（CPI）（9月）21:30 結果0.2% 予想0.1%前回0.2%（前月比) 結果2.4% 予想2.3%前回2.5%（前年比) 結果0.3% 予想0.2%前回0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果3.3% 予想3.2%前回3.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)