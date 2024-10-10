新規失業保険申請件数（09/29 - 10/05）21:30 結果25.8万件 予想22.9万件前回22.5万件（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（09/22 - 09/28） 結果186.1万件 予想183.1万件前回181.9万件（182.6万件から修正）（継続受給者数)