こちらは「うしかい座（牛飼座）」の方向約4200万光年先の渦巻銀河「NGC 5248」です。欧州宇宙機関（ESA）によると、NGC 5248は渦巻腕がはっきりと目立つ、いわゆる「グランドデザイン渦巻銀河（grand design spiral galaxy）」の1つに数えられます。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）の広視野カメラ3（WFC3）で撮影された渦巻銀河「NGC 5248」（Credit: ESA/Hubble & NASA, F. Belfiore, J. Lee and the PHANGS-HST Team）】雄