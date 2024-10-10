なんか俺の人生じゃないみたい願いの叶うおまじないだった？教室の机に残した、高校時代の淡い思い出／先生日誌3 ほむら先生はたぶんモテない（1）ジャージにマスク、ダサいTシャツ。いつもダルそう。でもなんだか憎めない生物教師のほむら先生。そんな「たぶんモテない」雰囲気が全面に出ているほむら先生に恋をした、マイペースな変わり者の女子高生・蓮見さん。学生時代の恋は叶わずも、憧れ続けたほむら先生を追いかけ、教師と