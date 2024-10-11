【ワシントン時事】米労働省が１０日発表した９月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比２．４％上昇した。伸び率は６カ月連続で縮小し、２０２１年２月以来約３年半ぶりの低水準となった。市場予想（２．３％上昇）を上回ったものの、インフレの鈍化基調が確認された。変動の激しい食品とエネルギーを除いたコア指数は前年同月比３．３％上昇で、伸び率は前月から小幅に拡大した。項目別では、中古車・トラックが５．１