ソフトバンクの小久保裕紀監督（５３）が１０日、秋季教育リーグ「みやざきフェニックス・リーグ」の視察を終えて帰福した。１６日から始まるクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージに向けて実戦調整のため参戦した柳田、山川の動きをチェック。主力の順調な調整ぶりに、パ王者として臨むポストシーズンに自信を深めた。福岡でＣＳに向けて調整中の一軍本隊から離れて、わざわざ宮崎へ足を運んだ。目の前の戦いも大