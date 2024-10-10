米国・英国で「デザイナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞し、今年には『タイム』誌の「世界で最も影響力のある100人」のひとりに選ばれたデザイナー、ジョナサン・アンダーソン。そんなジョナサン・アンダーソンが2008年に創立したロンドン発のファッションブランド・JW ANDERSONとユニクロとのコラボレーションは、2017年のスタート以来、毎年話題となる人気企画です。今シーズンも登場するユニクロ×JW ANDERSONは、古き良きフィッ