10月10日、フジテレビ系『ノンストップ！』に、KinKi Kids・堂本光一が演出を手がける舞台『DREAM BOYS』に出演するSnow Man・渡辺翔太とSixTONES・森本慎太郎がVTR出演した。【関連】Snow Man渡辺翔太、後輩思いな亀梨和也のアドバイスに感謝も…困ってしまったこととは？VTRの中で、堂本が今回どうしても譲らなかった演出があったことについて、渡辺は、「劇中の中でアドリブがあるんですけど。僕、本当にアドリブが苦手でして。