10月9日、アンジュルム・上國料萌衣がInstagramを更新した。【写真】ダイビング中の水中SHOTなども公開上國料は、自身のInstagramアカウントにて、「⁡夏の思い出」と切り出し、「この夏、 BEYOOOOONDSのりか様とダイビングに」「Open Water Diverのライセンス取りました〜」「もう潜りたくって早く夏になって欲しい」と、ダイビングライセンスを取得したことを報告。同時に、同じくハロー！プロジェクトのグループであるBEYO