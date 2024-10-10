映画『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』（10月11日全国公開）でジョーカーと対峙するハービー検事の日本語吹替声優を務めた山田裕貴が10日、丸の内ピカデリーにて行われた公開前夜祭ジャパンプレミアに出席し、全世界で賛否真っ二つ状態の本作について持論を展開した。この日は、同じく日本語吹替声優の平田広明（ジョーカー役）と村中知（リー役）も来場した。本作は、コメディアンを夢見る孤独な男アーサー（ホアキン・フェニ