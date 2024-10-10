「フェニックス・リーグ、広島３−３巨人」（１０日、天福球場）３連敗中の広島が巨人と引き分けた。先発はドラフト２位・高。ＣＳファイナルステージに向けて調整中の丸、大城卓、モンテスら、セ・リーグ王者の中心選手が並ぶ巨人打線に対し、力投。秋広と増田大にソロを浴びるも、プロ入り後自己最長を更新する８回６安打３失点（自責点２）でまとめた。最速は１４６キロだった。打線は育成・ロベルトがチームの全得点を