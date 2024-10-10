キキ＆ララと一緒に流れ星体験を味わえる体験型ライドバンジーVR企画や大人気実況グループ「カラフルピーチ」との初コラボレーションイルミも ”おもいやり” の心を集めて奇跡を起こす、きらめく聖夜「Puroland Illumination Christmas」が11月7日（木）より開催決定！☆各コンテンツイメージやメニュー・グッズを見る（写真60点）＞＞＞サンリオの屋内型アミューズメント施設「サンリオピューロランド」にて、2024年11月7日（木