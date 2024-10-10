お笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二（41）が不同意性交などの疑いで書類送検されたことに関連し、愛馬「オマタセシマシタ」について心配する声が多く上がっている。斉藤は7月にロケバス内で20代女性に性的暴行を加えたとされ、これを受け、所属する吉本興業は契約を解除した。今回の一件でネットでは、斉藤のYouTubeチャンネル「ジャンポケ斉藤、ジャングルポケット産駒を買う」で購入した愛馬「オマタセシマシタ