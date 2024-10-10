ASEAN＝東南アジア諸国連合の関連の首脳会議に出席するため、ラオスを訪問している石破総理大臣は、先ほど、中国の李強首相と会談しました。石破首相：日中両国は戦略的互恵関係を包括的に推進し、建設的かつ安定的な関係を構築する方向性を共有している。会談に先立ち、両首脳は、握手を交わし会談にのぞみました。会談は、約30分行われ、冒頭石破総理は、総理就任にあたり祝電を受け取ったことに感謝を伝え、日中両国には、課題