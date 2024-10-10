俳優の池松壮亮が10日、都内で行われた映画『本心』完成披露舞台あいさつに、三吉彩花、水上恒司、妻夫木聡、田中裕子、石井裕也監督とともに登壇。池松は自身から本作の映画化を石井監督に熱望したことを明かした。【写真】池松壮亮の母親役を演じた田中裕子も登場『月』や『茜色に焼かれる』など、話題作を世に送り出し続けている石井裕也監督が、平野啓一郎の同名長編小説を映画化した本作。今からさらにデジタル化が進み、