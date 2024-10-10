21:00 ブラジル小売売上高（8月） 予想N/A前回4.4%（前年比) 21:30 米消費者物価指数（CPI）（9月） 予想0.1%前回0.2%（前月比) 予想2.3%前回2.5%（前年比) 予想0.2%前回0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想3.2%前回3.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比) 米新規失業保険申請件数（09/29 - 10/05） 予想22.9万件前回22.5万件 米失業保険継続受給