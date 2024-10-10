ＥＣＢ議事録（9月12日開催分） インフレ率は今年後半に再び上昇すると予想 その後は、来年後半にかけて目標に向けて低下すると予想 ユーロ圏の景気見通しはより懸念すべき状況 最近の製造業ＰＭＩのネガティブサプライズは、短期的見通しに対する潜在的な逆風を示した インフレが早期に目標水準に落ち着くのかどうか、注意深く見守る必要 目標達成に遅れ生じるリスクあるため、当初は政策抑制の後退を回避する幾分か