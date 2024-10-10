レトロリロンが10月9日にリリースした新曲「アンバランスブレンド」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】レトロリロン、新曲「アンバランスブレンド」MV公開） 同楽曲は、現代社会への疑問をラブソングと掛け合わせて昇華した作品に。「お互いに違うということを理解し合うだけではダメなのだろうか」という涼音（Vo/A.Gt）の想いも込められている。 なお、レトロリロンは10月12日に渋谷 WWWにて、紫 今、FIVE