（台北中央社）超党派議員連盟、日華議員懇談会（日華懇）のメンバーからなる訪問団が10日、台北市の総統府前で行われた中華民国国慶日（国家の日）の祝賀式典に出席した。同日午後には同市内のホテルで記者会見を開き、団長を務めた山東昭子前参院議長（自民党）は、日本の政局がどのように移り変わろうとも、日台友好の絆が揺らぐことはないと語った。訪台したのは山東氏の他、山本順三議員（自民党）、滝波宏文議員（自民党）、