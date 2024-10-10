（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は10日、就任後初の国慶日（国家の日）演説を行った。専門家は、演説は「団結」への訴えを主軸の一つにしていたとの見方を示した。頼総統は演説の冒頭で、孫文らが君主制の清朝を倒して共和制の中華民国を樹立した113年前の辛亥革命や国共内戦下の1949年に離島・金門島の奪取を狙う人民解放軍を国軍が撃退した「古寧頭戦役」、人民解放軍が金門島に砲撃を行った58年の「金門砲戦」、反体