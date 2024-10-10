【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「十年目一歩目のワンマンツアーを開催します」（Reol） Reolの東名阪 Zepp ツアー『Reol Oneman Live 2025 カルチュア・カリキュラム』が2025年 1月から開催される。 このツアーは、11月13日にリリースされる新作EP『秘色録』を携えて行われるもの。Reolのオフィシャルファンクラブではチケットの先行予約を受け付けており、新作EP『秘色録』にはツア&#1254