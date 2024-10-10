【モデルプレス＝2024/10/10】俳優の山田裕貴が10日、都内にて開催された映画『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』（通称「ジョーカー2」／10月11日公開）の「公開前夜祭！ジャパンプレミア」で舞台挨拶に登壇。初めてサインをもらった声優を明かした。【写真】山田裕貴、“大好き”な声優との2ショット◆山田裕貴、“大好き”な声優を隣に緊張同作は、世界興行収入1,500億円というR指定映画史上No.1の記録を樹立した前作『ジョーカー