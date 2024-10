by Thomas Hawk災害時に適切な支援を行うには、被災地の被害状況を把握することが非常に重要です。災害に対応する政府機関であるアメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁(FEMA)は被害状況を把握する非公式指標として、レストランチェーンのワッフル・ハウスの営業状態で地図を色分けする「ワッフル・ハウス指数」を活用しているとのことです。How Waffle House Manages to Stay Open Through Disasters Like Hurricane Dorian (and What