10日、門別競馬場で行われた第1回グランシャリオクイーンズ(3歳上・牝・重賞・ダ1700m・1着賞金500万円)は、中団から脚を伸ばした石川倭騎手騎乗の1番人気サンオークレア(牝5、北海道・五十嵐冬樹厩舎)が、2番手から3角で先頭に立った2番人気ポルラノーチェ(牝3、北海道・田中淳司厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分49秒2(良)。 さらに2.1/2馬身差の3着に3番人気スギノプリンセス(牝4、北