韓国の女性作家ハン・ガン氏が、2024年のノーベル文学賞に輝いた。 【写真】「2024 ノーベル文学賞」に輝いた作家のハン・ガン氏 韓国人がノーベル賞を受賞したのは、2000年に平和賞を受賞した故・金大中（キム・デジュン）元大統領に次いで2人目となる。また、アジア人女性としては初の文学賞受賞となった。 受賞者には、賞金1100万クローナ（約1億5700万円）とメダル、賞状が授与される。授賞