【MLB】ドジャース 8−0 パドレス（10月9日・日本時間10日／サンディエゴ）【映像】豪速球が顔面スレスレを通過する瞬間因縁の一戦で新たな遺恨を残しかねない一幕があった。ドジャースのコペックが投じた一球がすっぽ抜けると、パドレスのタティスJrの顔面付近へ。スタジアム中から大ブーイングが浴びせられることとなった。大谷翔平投手が在籍するドジャースとパドレスによるナショナル・リーグディビジョンシ