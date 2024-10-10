大谷も闘志むき出しで戦った第4戦。8−0の大勝で逆王手をかけた(C)Getty Imagesドジャースがポストシーズンの完封勝ちでは、球団史上最大得点差となる大勝で地区シリーズ突破へ逆王手をかけた。1勝2敗と負ければ敗退の崖っ縁で迎えた10月9日（日本時間10日）の第4戦。元広島の先発ライアン・ブレイシアから計8投手が無失点でつなぎ、打線は12安打8得点。8−0の快勝でシリーズを2勝2敗のタイに戻した。【動画】負けられない一戦！