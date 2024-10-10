上野キャスター）今回の知事選の争点は何になるのか、担当の助田記者に聞きます。助田記者）1期4年間の新田県政への評価が最大の争点です。また、能登半島地震からの復興、人口減少対策や子育て支援、経済対策など重要課題にどう取り組むのかも争点となっています。上野）立候補した2人はそれぞれ、どんな主張をしているのでしょうか。助田）2人のきょうの出陣式での第一声を「テキストマイニング」という手法で分析しました