チェルシーに移籍した昨シーズン以降、止まらぬ成長を見せ続けているイングランド代表MFコール・パルマー（22）。プレミアリーグ34試合で22ゴール11アシストを記録した昨シーズンより、マークが厳しくなる今シーズンは苦戦することが予想されたが、この22歳は昨季以上の存在感を残してる。ここまでプレミアリーグ7試合で6ゴール5アシストを記録。プレミアリーグ第6節ブライトン戦では前半だけで4ゴールを決めるという偉業を成し遂
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