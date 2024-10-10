メゾン ド フルール(Maison de FLEUR)から、くまのぬいぐるみ「フルール テディ(FLEUR TEDDY)」が主役のチャームやトートバッグが登場。2024年10月18日(金)より、全国のメゾン ド フルール店舗ほかにて発売される。“全26種類”カラフルリボンをまとった「フルール テディ」注目は、カラフルなリボンをまとった全26種類の「フルール テディ」ぬいぐるみチャーム。胸元の大きなリボンに加え、耳やボディの3か所にもさりげなくリボン