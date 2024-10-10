スウェーデン・アカデミーは１０日、２０２４年のノーベル文学賞を発表し、韓国の作家・韓江氏（５３）が受賞した。０６年から有力候補に挙がり続けてきた日本の作家・村上春樹氏（７５）は今回も受賞を逃した。韓国の気鋭の作家の受賞に著名人も反応。翻訳家の岸本佐知子さんは「ハン・ガン、いつかはノーベル賞取ると思ってたけど、早かった！十年ぐらい早かった！おめでとう！」と自身のＸ（旧ツイッター）で興奮気味に