岐阜県中津川市の県道で、自動運転バスと軽自動車のドアミラーが接触する事故がありました。この事故によるけが人はいませんでした。 中津川市によりますと、10日午前10時45分ごろ中津川市付知町の県道359号で道の駅「花街道つけち」に向かっていた自動運転バス「付知ｂｉｎ」と対向車線を走っていた軽自動車のドアミラーが接触しました。 バスに乗っていた運転手と安全確認を行う補助員2人乗客5人の合わ