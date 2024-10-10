お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダル（39）が10日、自身のXを更新し、テニスプレーヤーのラファエル・ナダルの引退を惜しんだ。【写真あり】コロチキナダル、“ナダル引退”を惜しむ“お笑い”のナダルは「えー、、、引退するかぁ!!!!!ナダル」と投稿。この日報じられた4大大会22勝を誇るレジェンドで、ロジャー・フェデラーらと時代を築き、全仏オープンでは圧倒的な強さで赤土の王者と称されてきた“テニス