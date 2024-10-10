埼玉新都市交通伊奈線の「鉄道博物館駅」は、大東建託が実施した「街の住みここち（駅）ランキング2024 埼玉県版」において、2023年の15位から大幅に順位を上げ6位にランクイン。「鉄道博物館駅」は、人気スポット「鉄道博物館」の最寄り駅というだけでなく、“住むのも最高”な街に進化している……？ その謎を探るべく駅周辺を探索しました。埼玉新都市交通伊奈線単独の「鉄道博物館駅」「ニューシャトル」の愛称で親しまれてい