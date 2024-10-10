今月15日公示、27日投開票の衆議院選挙に向けて、立候補に必要な書類などの事前審査が、きょうから始まりました。富山県内3つの選挙区の事前審査にはきょう、立候補を予定している各陣営が訪れ、書類に不備や記入漏れなどがないか確認を受けました。事前審査はあすまで行われます。県選挙管理委員会によりますと、きょうは合わせて5陣営が審査を受けたということです。これまでに立候補を表明しているのは富山1区が5人、2区が3人、