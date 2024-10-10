北海道教育委員会は10日、知的障害のある生徒に対し不適切な発言や対応をしたとして、札幌市内の道立高校で特別支援教育を担当する男性教諭（58）を減給2カ月（給料10分の1）の懲戒処分にしたと発表した。男性教諭は「保護者を不安にさせ、生徒を巻き込んでしまって申し訳ない」と話しているという。【写真】転校示唆、成績評価に介入障害ある生徒への対応問題視、第三者会議道教委によると、男性教諭は2023年度中に、障害の