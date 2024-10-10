Photo: 小暮ひさのり ハードウェア探しの旅も楽しめた！幕張メッセで先日開催された東京ゲームショウ 2024。ゲームタイトルが発表、展示されているだけでなく、ハードウェア周りも要注目でした。こちらは「ふもっふのおみせ」ブースで見かけたキーボード。米国のデバイスメーカー「Pwnage（ポウネイジ）」開発の「Pwnage Zenblade 65 CNC Mechanical Keyboard」といいます。65%サイズキーボ