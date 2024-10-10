世界的な活動を続けるジャズ・ピアニストの山中千尋が、1年振りとなるニュー・アルバム『Carry On』を2024年10月9日（水）リリースした。 ニュー・アルバム『Carry On』は、2023年作の『Dolce Vita』以来、約1年振りとなる完全新録作品。2024年に生誕100年を迎えるバド・パウエルとヘンリー・マンシーニの作品を中心に採り上げ、そこに山中自身の書き下ろし新曲3曲を加えた多彩なラインナップを収