オランダの人気絵本『ミッフィー』のお花屋さん「フラワーミッフィー」は、10月11日（金）から、ミッフィーが秋のパンジーやお花を描いて眺めているワンシーンをイメージした新シリーズ「パンジーアート」を、店舗とオンラインショップにて発売する。【写真】ファッションにも使えるテーブルクロスがすてき！ラインナップ一覧■秋らしいデザインの新シリーズ今回登場する「パンジーアート」は、筆やペンを持ったミッフィーを