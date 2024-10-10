超短期決戦で行われることになった解散総選挙。新たな区割りでの闘いに挑む候補予定者の動きをシリーズでお伝えします。今回は長岡市・柏崎市・小千谷市・見附市などが選挙区となった新潟4区です。前職の3人が立候補を予定しています。 ■立憲・前職 米山隆一氏 “自民政治からの転換”訴える 10月6日の小千谷市…【立憲民主党・前職米山隆一 氏】「立憲さんに頑張ってもらわなきゃ…そう言ってくれる人も増えたんです