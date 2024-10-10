先ほど、今年のノーベル文学賞が発表され、韓国の小説家 韓江（ハン・ガン）氏が選ばれました。【映像】韓江（ハン・ガン）氏はどんな人物？韓江氏（53）は代表作『菜食主義者』で有名で、父親も著名な小説家で、小さい頃より影響を受けてきたということです。1995年に作家としてデビューし、その後、小説や短編小説を含む散文などを次々発表しました。授賞理由として「歴史的なトラウマに立ち向かい、人間の命の儚さを表