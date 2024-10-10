新日本プロレス１０日の埼玉・久喜大会で、棚橋弘至（４７）がプロレスデビュー２５周年記念日を迎えた。棚橋は１９９９年１０月１０日に後楽園ホールの真壁伸也（現・真壁刀義）戦でデビュー。それからちょうど２５年後のこの日の大会では、ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ王座を保持する矢野通、ボルチン・オレッグとのトリオで「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬ＆高橋裕二郎＆ディック東郷と激突した。