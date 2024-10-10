スウェーデン・アカデミーは日本時間１０日、ノーベル文学賞を韓国の女性作家、韓江（ハン・ガン）氏に授与すると発表した。毎年、有力候補に挙がっている作家・村上春樹氏は今年も受賞を逃した。村上氏は２００６年にノーベル文学賞の登竜門的な位置付けとなるフランツ・カフカ賞を受賞して以降、候補に名が挙がっていた。村上氏の母校、兵庫県西宮市の香櫨園（こうろえん）小学校では、ランチルームで現地発表の模様をモニ