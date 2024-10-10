国慶節連休にサッカー親善試合、観光収入６億元超す中国貴州省榕江県【新華社貴陽10月10日】中国農村部のアマチュアサッカーリーグ「村超」発祥の地、貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州榕江県で国慶節の連休期間（1〜7日）中、地元サッカーチームと「一帯一路」共同建設国や粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）との親善試合が行われた。白熱した試合、多彩な文化イベント、国慶節の祝賀ム