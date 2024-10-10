[10.10 W杯最終予選 オーストラリア 3-1 中国 アデレード]オーストラリア代表は10日、北中米ワールドカップアジア最終予選のグループリーグ第3節で中国代表と対戦し、3-1で勝利した。日本代表と同じグループCを戦う両チーム。W杯5大会連続出場中のオーストラリアは、ここまで1分1敗の勝ち点1で5位に沈む。この危機的状況を受け、9月にはグラハム・アーノルド監督が辞任。オーストラリアサッカー協会は現役時代にサンフレッチェ