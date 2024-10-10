サムスン電子が4年連続1位だったランキングでトップを守れず、3位に後退した。【注目】韓国サムスン、“職業病”の死者118人アメリカ経済誌『フォーブス』が最近発表した「世界最高の職場」ランキングの結果で、1位はマイクロソフト、2位はグーグルの親会社アルファベットだった。サムスン電子は2020年から4年連続で1位を記録していたが、今回の調査で1位の座を譲ることになった。ただ、アジアの企業としてトップ10に名を連ねたの