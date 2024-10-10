■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3936) ＧＷ 東証グロース (3803) イメージ情報 東証グロース (2670) ＡＢＣマート 東証プライム (8411) みずほＦＧ 東証プライム (3086) Ｊフロント 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3936) ＧＷ 東証グロース (9974) ベルク 東証